Подвижной состав скоростных электропоездов премиум-класса на маршрутах Москва — Орел и Москва — Курск будет обновлён к 1 июня 2018 года, сообщает пресс-служба РЖД.
На данных направлениях будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в исполнении «Премиум» (ЭС2ГП). Расписание поездов не изменится, а обновление подвижного состава не повлияет на стоимость проезда, уточнили в пресс-службе.
Электропоезд разработан для перевозок на межрегиональных маршрутах и отличается от городских и пригородных «Ласточек». В его составе более 340 мест и 5 санузлов.
Пассажиры смогут приобрести билеты в бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5) и эконом-класс. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника.
В первом вагоне № 1 оборудованы два места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника и специальный туалет.
Сообщение «РЖД» к лету запустит новых «Ласточек» из Орла в Москву появились сначала на РИА 57.