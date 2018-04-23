«РЖД» к лету запустит новых «Ласточек» из Орла в Москву

Подвижной состав скоростных электропоездов премиум-класса на маршрутах Москва Орел и Москва — Курск будет обновлён к 1 июня 2018 года, сообщает пресс-служба РЖД

На данных направлениях будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в исполнении «Премиум» (ЭС2ГП). Расписание поездов не изменится, а обновление подвижного состава не повлияет на стоимость проезда, уточнили в пресс-службе.

Электропоезд разработан для перевозок на межрегиональных маршрутах и отличается от городских и пригородных «Ласточек». В его составе более 340 мест и 5 санузлов.

Пассажиры смогут приобрести билеты в бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5) и эконом-класс. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника.

В первом вагоне № 1 оборудованы два места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника и специальный туалет.