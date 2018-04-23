Медсестра проткнула клизмой кишку жительнице Кубани

Краснодарском крае женщина умерла от неправильно поставленной клизмы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Южное следственное управление Следственного комитета РФ , женщина обратилась за платной медпомощью с переломом кости в больницу. Перед операцией ей поставили клизму. Именно после этой процедуры пациентка умерла.

Известно, что при выполнении клизмы медицинская сестра допустила технический дефект. Она повредила пациентке заднюю стенку прямой кишки наконечником клизмы, что привело к последующим осложнениям в состоянии здоровья пациентки и последующей смерти. Этих последствий можно было избежать, при условии надлежащего и оперативного исполнения сотрудниками больницы своих профессиональных обязанностей.