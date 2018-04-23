В администрации Гатчины пройдет реорганизация

На Совета депутатов Гатчинского района прозвучал доклад об изменениях в структуре Администрации, которые коснутся Комитет

Комитет социальной защиты населения, осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, будет ликвидирован.

Вместе с тем остается ряд функций, которые относятся к полномочиям администрации, а также выплаты дополнительных мер социальной поддержки, представляемых за счет муниципального бюджета. Это организация приема граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации по вопросам предоставления адресных выплат, назначение и выплата денежной компенсации за найм жилых помещений, назначение адресной выплаты многодетным семьям на детей, идущих в 1-й класс и прочие выплаты.

Предлагается создать в администрации Гатчинского района структурное подразделение «Отдел по организационной работе с населением» для исполнения указанных и других полномочий. Куратором этого направление будет первый заместитель главы администрации по выполнению государственных полномочий и социальному комплексу. По информации управлявшего делами администрации Светланы Вэнскэ в настоящее время разрабатывается положение об отделе, обсуждаются полномочия, задачи, функции и штатная численность.

Также реорганизация коснется Комитета по архитектуре и градостроительству, который будет разделен на два подразделения. Комитет по архитектуре будет заниматься разработкой генеральных планов, схем территориального планирования, правил землепользования и прочим. Куратором Комитета станет заместитель главы администрации по финансовой политике. Такое решение предложили в связи с тем, что документы градостроительной деятельности являются основополагающими для решения вопросов землеустройства. Отдельно будет создан Комитет по строительству, куратором которого будет заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству.