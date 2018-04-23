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В Воронцовском парке состоялся «пионерский» субботник
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В Воронцовском парке состоялся «пионерский» субботник 

Обручевский меридиан 1 час назад
Дружно и задорно прошел субботник в парке Обручевского района.
Участвовало в субботнике более 300 человек, были и старшеклассники школ ЮЗАО, и сотрудники разных учреждений, и просто жители района. Всем — и ребятам, и взрослым — повязали красные галстуки, Для бодрости и хорошего настроения тренер Welness park провел зарядку на свежем воздухе. И все приступили к делу. Участники субботника помогали природе, собирая сухие листья и мусор. Работали быстро, и вскоре трактор уже увозил из парка целые горы мешков.
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