В Воронцовском парке состоялся «пионерский» субботник

Дружно и задорно прошел субботник в парке Обручевского района.

Участвовало в субботнике более 300 человек, были и старшеклассники школ ЮЗАО, и сотрудники разных учреждений, и просто жители района. Всем — и ребятам, и взрослым — повязали красные галстуки, Для бодрости и хорошего настроения тренер Welness park провел зарядку на свежем воздухе. И все приступили к делу. Участники субботника помогали природе, собирая сухие листья и мусор. Работали быстро, и вскоре трактор уже увозил из парка целые горы мешков.