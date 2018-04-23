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В Казани с 25 апреля вводят особый противопожарный режим
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В Казани с 25 апреля вводят особый противопожарный режим 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Особый противопожарной режим устанавливается в Казани с 25 апреля по 15 мая, стало известно на деловом понедельнике в мэрии города.
По словам начальника управления гражданской обороны Фердинанта Тимурханова, на территории города нельзя сжигать сухую траву и мусор, готовить еду на открытом воздухе. Это запрет касается и открытого костра, и мангалов. В лесопарковых зонах также запрещено использовать пиротехнику.
За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей.
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