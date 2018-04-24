Ледокол «Капитан Драницын» будет проводить суда в порт Сабетта

Ледокол «Капитан Драницын» 22 апреля вышел в рейс к Обской губе для осуществления ледокольных проводок судов в направлении морского порта Сабетта, — сообщает ИАА «ПортНьюс».

На борту ледокола находятся 20 курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева, которые проходят учебную практику. За время рейса курсанты второго курса по специальностям «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок» изучат устройство ледокола, работу его узлов и механизмов, получат опыт нахождения в суровых арктических условиях, ознакомятся с работой экипажа в процессе непосредственной работы ледокола «Капитан Драницын» по ледокольной проводке судов.