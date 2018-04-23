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Более 3000 участников собрал пробег «Ростовское кольцо»
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Более 3000 участников собрал пробег «Ростовское кольцо» 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 3000 участников собрал состоявшийся 22 апреля в донской столице 40-й пробег «Ростовское кольцо».
Как сообщает ТАСС, участники пробега, посвященного в этом году чемпионату мира по футболу, стартовали в 9.00 с Театральной площади. На ней был установлен арт-объект — стена, на которой представлены страны-участницы мундиаля.
Общая протяженность маршрута пробега составила 40 километров. Бегущие могли выбрать одну из пяти дистанций — 5, 12, 21, 30 и 40 км.
Максимальный темп движения составлял 10 километров в час.
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