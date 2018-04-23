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Чудовища из бездны: опасные подводные создания, которые известны науке
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Чудовища из бездны: опасные подводные создания, которые известны науке 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Подводный мир так же далек от полного исследования, как и ближайший космос. Мы в целом знаем, что кроется под бескрайними синими просторами, но раз за разом натыкаемся на все новые виды рыб и млекопитающих, которые ставят в тупик все ученое сообщество. Перед вами список из самых опасных в мире морских тварей, встреча с которыми будет стоить неаккуратному дайверу конечности, а может быть и самой жизни.
Скорпена
Эту рыбу еще называют морским ершом. В ее плавниках и острых выростах тела расположены ядовитые железы, с помощью которых скорпена обороняется от хищников. Неосторожный купальщик может поплатиться частью ступни.
Крылатка
Рыба-зебра выглядит безопасным обитателем аквариума, но горе тому, кто рискнет познакомиться с ней поближе. Ядовитые иглы в плавниках содержат очень опасный токсин, вызывающий нарушение сердечной деятельности и возможную гангрену в месте укуса.
Электрический угорь
На самом деле, это очень пугливое создание. Вот только любую опасность угорь готов встретить сильнейшим ударом в 600 вольт. Этого будет достаточно, чтобы остановить слабое сердце.
Еж-рыба
Таким уловом могут часто похвастать рыбаки Тихого и Индийского океанов. Есть подобный трофей они не рискуют — и правильно делают. Все основные органы рыбы заполнены тетродоксином, ядом, вызывающим неотвратимую и очень болезненную смерть.
Медуза-коробка
Морская оса, Chironex fleckeri, остается самым опасным существом не только в океане, но и в мире. Яда всего лишь одной особи будет достаточно, чтобы убить целых 60 человек. Смерть наступает всего за три минуты, вы просто не успеете добраться до берега.
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