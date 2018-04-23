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В течение 4 лет американца покусали акула, медведь и змея
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В течение 4 лет американца покусали акула, медведь и змея 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: Trendymen
20‐летнего Дилана Маквильямса в прошлый четверг укусила акула. Все произошло на Гаваяйах. Однако новость состоит не в этом. Дело в том, что инцидент стал третьим в череде несчастных случаев, которые произошли с жителем Колорадо. Меньше чем за четыре года молодого человека покусали медведь, гремучая змея, а теперь и акула. Об этом сообщил телеканал FoxNews.
Я не знаю, что думать: я настоящий счастливец или последний неудачник
— Дилан Маквильямс.
Акула укусила Дилана за ногу, когда 19 апреля он плавал в океане. Не столько страшен был факт ранения, сколько тот момент, когда парень плыл к берегу. Американец боялся, что животное, ориентируясь по кровавым следам, догонит его. Ногу пришлось зашить семь раз.
В прошлом июле, врачам в девяти местах пришлось зашивать голову Мавильямса после того, как в сельской местности в штате Колорадо на него напал медведь.
Медведь схватил мою голову и начал тянуть меня. Я сопротивлялся, как только мог. Он бросил меня и немного потоптался на мне. После этого я все-таки смогут вернуться к своей группе, поскольку они спугнули зверя
— Дилан Маквильямс.
Случай с гремучей змеей произошел три с половиной года назад в штате Юта. К счастью, после укуса пресмыкающегося у Дилана обнаружили совсем небольшое количества яда, поэтому молодой человек быстро поправился.
Мои родители счастливы, что я все еще жив  — Дилан Маквильямс.
Популярный пляж Таиланда на 20 дней закрыли из-за нападения акулы на туриста из Норвегии. Мужчина получил травму ноги из-за укуса годовалой «бычьей» акулы длиной около метра. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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