В течение 4 лет американца покусали акула, медведь и змея

20‐летнего Дилана Маквильямса в прошлый четверг укусила акула. Все произошло на Гаваяйах. Однако новость состоит не в этом. Дело в том, что инцидент стал третьим в череде несчастных случаев, которые произошли с жителем Колорадо. Меньше чем за четыре года молодого человека покусали медведь, гремучая змея, а теперь и акула. Об этом сообщил телеканал FoxNews.

Я не знаю, что думать: я настоящий счастливец или последний неудачник

— Дилан Маквильямс.

Акула укусила Дилана за ногу, когда 19 апреля он плавал в океане. Не столько страшен был факт ранения, сколько тот момент, когда парень плыл к берегу. Американец боялся, что животное, ориентируясь по кровавым следам, догонит его. Ногу пришлось зашить семь раз.

В прошлом июле, врачам в девяти местах пришлось зашивать голову Мавильямса после того, как в сельской местности в штате Колорадо на него напал медведь.

Медведь схватил мою голову и начал тянуть меня. Я сопротивлялся, как только мог. Он бросил меня и немного потоптался на мне. После этого я все-таки смогут вернуться к своей группе, поскольку они спугнули зверя

— Дилан Маквильямс.

Случай с гремучей змеей произошел три с половиной года назад в штате Юта. К счастью, после укуса пресмыкающегося у Дилана обнаружили совсем небольшое количества яда, поэтому молодой человек быстро поправился.

Мои родители счастливы, что я все еще жив — Дилан Маквильямс.