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Невезучего американца укусили акула, медведь и гремучая змея
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Невезучего американца укусили акула, медведь и гремучая змея 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
На прошлой неделе на Гавайях акула напала на серфингиста. Для тех мест это не новость, все очень тривиально — но лишь на первый взгляд. Отделавшийся сильным испугом и семью швами на ноге Дилан Макмиллан за последние три года уже вплотную сталкивался с медведем и гремучей змеей.
В свои 20 лет он пока не может с определенностью сказать, чем он так привлекателен для самых опасных животных, сухопутных и водных. «То ли я по-настоящему везучий, то ли прямо наоборот», — колеблется он.
Внимание дикой природы к молодому человеку вполне объяснимо: он проводит в ней гораздо больше времени, чем большинство людей. Он работал лесником, скотоводом на ранчо и проводником. Приехав на две недели на серфинг, пару дней Дилан ждал у океана погоды, а когда представилась возможность оседлать волну, счастье было недолгим.
«Почувствовав, как невидимая акула цапнула меня за ногу, я запаниковал. Страшнее всего было плыть к берегу, оставляя за собой кровавый след и каждую секунду ожидая возвращения рыбины.»
Укусы глубокие, но не опасные для жизни, и искатель приключений больше всего сожалеет о том, что в этот раз больше не сможет купаться в месте с говорящим названием Пляж Разбитых Кораблей.
Акула — не первое большое и зубастое животное, проявившее большой интерес к Дилану. Полгода назад он с друзьями отправился в поход по колорадским просторам, где его настиг 150-килограммовый медведь. «Он дал мне по шее и потащил в заросли. К счастью, вскоре он бросил меня на землю и начал топтать — тут я вывернулся и сбежал.»
Три года назад в пустыне Дилана укусила гремучая змея, но в сравнении с последующими встречами эту можно считать несерьезной: в тот сезон пик ядовитости змей был уже пройден.
Дилан не собирается отказываться от своей идеи лучшего отдыха на свете — путешествий в труднодоступных местах. Остается пожелать ему успешно уйти от дикого кабана или льва.
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