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Митинг против «мусорного» завода собрал сотни человек
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Митинг против «мусорного» завода собрал сотни человек 

Казанский Портал 1 час назад
Активисты призвали власти построить мусороперерабатывающий завод. Фото: facebook.com/svetlana.safina
Вчера в Казани прошел митинг против строительства мусоросжигающего завода. По неофициальным данным, акция протеста в парке «Крылья Советов» собрала около 500 человек.
Участники митинга призвали власти построить мусороперерабатывающий завод и выступили за раздельный сбор. Активисты в очередной раз заявили, что не поедут смотреть на европейские мусоросжигающие заводы.
«Мусорный» завод планируют построить в Зеленодольском районе, в селе Осиново. Он находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». Строительство должно начаться осенью.
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