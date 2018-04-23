Митинг против «мусорного» завода собрал сотни человек

Активисты призвали власти построить мусороперерабатывающий завод. Фото: facebook.com/svetlana.safina

Вчера в Казани прошел митинг против строительства мусоросжигающего завода. По неофициальным данным, акция протеста в парке «Крылья Советов» собрала около 500 человек.

Участники митинга призвали власти построить мусороперерабатывающий завод и выступили за раздельный сбор. Активисты в очередной раз заявили, что не поедут смотреть на европейские мусоросжигающие заводы.

«Мусорный» завод планируют построить в Зеленодольском районе, в селе Осиново. Он находится в нескольких километрах от казанского микрорайона « Салават Купере». Строительство должно начаться осенью.

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