Известные челябинцы стали героями стикеров в Telegram

Южноуральские политики, спортсмены, ведущие и блогеры стали героями нового набора стикеров в Telegram. «Челябинцы поймут», говорится в описании. И действительно: пожалуй, большинство горожан без труда узнает всех, с кого рисовался тот или иной стикер.

Узнаёте?

Помимо бывших и действующих политиков героями стикеров стали также южноуральские музыканты и комики.

Этих челябинцев знают не только в Челябинске

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Всего в наборе 12 стикеров