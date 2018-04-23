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Известные челябинцы стали героями стикеров в Telegram
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Известные челябинцы стали героями стикеров в Telegram 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Южноуральские политики, спортсмены, ведущие и блогеры стали героями нового набора стикеров в Telegram. «Челябинцы поймут», говорится в описании. И действительно: пожалуй, большинство горожан без труда узнает всех, с кого рисовался тот или иной стикер.
Узнаёте?
Помимо бывших и действующих политиков героями стикеров стали также южноуральские музыканты и комики.
Этих челябинцев знают не только в Челябинске
Хочешь увидеть их всех? Тогда скорее качай новый набор стикеров «Челябинцы поймут». Подсказка: делать это лучше с мобильной версии нашего сайта.
Всего в наборе 12 стикеров
13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил блокировать Telegram. При этом мессенджер по сей день продолжает работать. Подписывайтесь на наш канал: t.me/news_74ru. Здесь мы оперативно публикуем самые интересные новости Челябинска.
74.ru: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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