Известные челябинцы стали героями стикеров в Telegram 

Южноуральские политики, спортсмены, ведущие и блогеры стали героями нового набора стикеров в Telegram. «Челябинцы поймут», говорится в описании. И действительно: пожалуй, большинство горожан без труда узнает всех, с кого рисовался тот или иной стикер.
Узнаёте?
Помимо бывших и действующих политиков героями стикеров стали также южноуральские музыканты и комики.
Этих челябинцев знают не только в Челябинске
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Всего в наборе 12 стикеров
13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил блокировать Telegram. При этом мессенджер по сей день продолжает работать. Подписывайтесь на наш канал: t.me/news_74ru. Здесь мы оперативно публикуем самые интересные новости Челябинска.