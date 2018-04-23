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90% бизнесменов заметили огосударствление экономики РФ
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90% бизнесменов заметили огосударствление экономики РФ 

ИД «Собеседник» 1 час назад
90% крупных российских компаний заметили увеличение доли государства в экономике.
Это следует из опроса, который по просьбе РБК провёл Институт Адизеса — международная консалтинговая компания в области менеджмента. Участие в опросе, проводившемся с 18 марта по 18 апреля, приняли 70 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса.
50% респондентов назвали «крайне высокой» долю государства в экономике, 23% охарактеризовали её как просто высокую. Ещё 17% ответили «скорее да, чем нет» на вопрос о том, считают ли они высокой долю государства в экономике.
75% опрошенных чаще работают с частными компаниями, а не с государственными. 100% участников опроса сказали, что им комфортно работать именно с частными партнёрами. При этом лишь 35% респондентов считают масштабную приватизацию в той или иной степени правильным шагом. 44% бизнесменов заняли в этом вопросе нейтральную позицию, а 21% высказался против приватизации.
По данным Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, доля госсектора в ВВП достигла 46% по итогам 2016 года, хотя еще в 2006 году она составляла 39,6%. По оценке Федеральной антимонопольной службы, в 2015 году государство контролировало 70% экономики, тогда как в 2005 году — всего 35%.
Вице-президент Института Адизеса Питер Шторм отметил, что с увеличением доли государства в экономике растёт и число компаний, которые от него зависят. А иметь дело с государством «не очень удобно», хотя и неизбежно, считает Шторм.
Эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов, в свою очередь, отметил, что высокая доля государства снижает эффективность экономики и делает её всё более зарегулированной. По его словам, многим компаниям сейчас невыгодно работать, так как они не могут конкурировать с госкомпаниями.
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