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Ростовчан шокировали маршрутки с поломанными сидениями
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Ростовчан шокировали маршрутки с поломанными сидениями 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Жители Ростова-на-Дону не перестают удивляться состоянию маршрутных такси, которые курсируют по городским маршрутам. На этот раз в популярном паблике были отмечены микроавтобусы, работающие по маршрутам №49-МТ «Стройгородок — ТРЦ МегаМаг» и №90-МТ «Ростовское море — Привокзальная площадь». Оба направления обслуживает ООО «Автоколонна-1559». В одной из маршруток два рядом стоящих сидения были закреплены только в одной точке, фактически, получились импровизированные кресла-«качалки». В другом микроавтобусе сидушки двух рядомстоящих сидений лежали на полу. Возможно, эти места предназначаются для тех, кто любит сидеть на коврах. «Уже много говорили о несовершенстве нашего транспорта. Вот такие ВИП-места решили нам организовать водители… За что?», — написал автор публикации. В комментариях пользователи отметили, что туристы, которые приедут в город на предстоящий ЧМ-2018, обязательно оценят качество местных маршруток.
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