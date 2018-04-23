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6 дней в Башкирии разыскивают 32-летнего Рустама Таймасова
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6 дней в Башкирии разыскивают 32-летнего Рустама Таймасова 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила UFA.AIF.RU жена мужчины.
18 апреля 32-летний Рустам Таймасов выехал с Узельгинского месторождения поселка Межозерный Челябинской области домой, в поселок Бурибай Хайбуллинского района Башкирии.
«Он позвонил мне 18 апреля и сказал, что выезжает домой, — сообщила по телефону супруга Рустама. — В тот день он не приехал, на другой я обратилась в полицию. Но заявление о пропаже человека приняли только по истечении трёх дней — 21 апреля и объявили его в розыск. Его автомобиль в выходные дни нашли в посёлке. Видимо, он приехал, оставил машину и куда-то снова уехал. На связь Рустам с тех пор не выходит. Мы ведем поиски, прочёсываем вместе с полицией окрестности посёлка. Надеемся найти его живым».
Сотрудники уголовного розыска отдел полиции по Хайбуллинскому району в рамках возбужденного уголовного дела разрабатывают несколько версий исчезновения жителя района.
Приметы Рустама Таймасова: смуглая кожа, голубые глаза. Есть особая примета: шрам на голове выше виска.
Любую информацию о нём супруга просит сообщить по телефону: 8-937-480-20-15.
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