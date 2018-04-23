Ещё
США сообщили о росте экспорта масличных культур из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США сообщили о росте экспорта масличных культур из России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти США заявили о росте экспорта из России семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет американского министерства сельского хозяйства.
В ведомстве отметили, что общий объем урожая трех культур в России в сезоне — 2018/19 составит 16,9 млн тонн, что на 7,3% превысит уровень сезона — 2017/18.
"Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая", — сказано в отчете.
По данным американского ведомства, ожидается рост и экспорта российского растительного масла.
Ранее сообщалось, что США увеличили импорт товаров из России на 17%.
Газета.Ru: последние новости
На Крымском мосту начали создавать очистные сооружения Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике Сенатор США назвал условие введения санкций против России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57481
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»229
У россиян снова попросят денег64
Модель Playboy обокрали в Подмосковье19
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение