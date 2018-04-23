Китай начал отбор и подготовку космонавтов для своей будущей космической станции

ШАНХАЙ , 23 апреля. / ТАСС /. Китай с 23 апреля официально приступил к процессу отбора и подготовки третьего поколения космонавтов (тайкунавтов), им предстоит работать на создаваемой в настоящее время КНР космической станции. Об этом объявил в понедельник руководитель Программы пилотируемых полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй.

"В третий отряд космонавтов для подготовки должны быть отобраны 17-18 человек. После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией", — цитирует Ян Ливэя агентство Синьхуа . Процесс отбора будет разделен на несколько этапов.

В третью группу космонавтов войдут пилоты, бортинженеры, а также специалисты по нагрузке. Отбирать их будут не только из числа летчиков ВВС, но и из гражданских сотрудников различных научно-исследовательских учреждений, связанных с авиацией и космическими технологиями. В новую группу космонавтов войдут как мужчины, так и женщины.