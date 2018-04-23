Ещё
Китай начал отбор и подготовку космонавтов для своей будущей космической станции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай начал отбор и подготовку космонавтов для своей будущей космической станции 

ТАСС 1 час назад
ШАНХАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Китай с 23 апреля официально приступил к процессу отбора и подготовки третьего поколения космонавтов (тайкунавтов), им предстоит работать на создаваемой в настоящее время КНР космической станции. Об этом объявил в понедельник руководитель Программы пилотируемых полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй.
"В третий отряд космонавтов для подготовки должны быть отобраны 17-18 человек. После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией", — цитирует Ян Ливэя агентство Синьхуа. Процесс отбора будет разделен на несколько этапов.
В третью группу космонавтов войдут пилоты, бортинженеры, а также специалисты по нагрузке. Отбирать их будут не только из числа летчиков ВВС, но и из гражданских сотрудников различных научно-исследовательских учреждений, связанных с авиацией и космическими технологиями. В новую группу космонавтов войдут как мужчины, так и женщины.
ТАСС: последние новости
Бюст Ельцина появится на "Аллее правителей" в Москве Кабмин утвердил внедрение финансового аудита в бюджетный процесс Во французские Альпы направят силы полиции для обеспечения порядка на границе с Италией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России295
Центр Еревана парализован185
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ570
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет42
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение