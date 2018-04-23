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О налогах и льготах напомнят даже в троллейбусе
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О налогах и льготах напомнят даже в троллейбусе 

Время бухгалтера 1 час назад
В пятницу брянские налоговики провели на одном из троллейбусных маршрутов акцию «Налоговый рейс». Они напомнили гражданам, что для получения льгот по имущественным налогам о правах на послабления гражданам нужно уведомить налоговую. Во время акции горожанам рассказали, как получить налоговые льготы и ответили на интересующие вопросы.
Чиновники порекомендовали гражданам, получившим в прошлом году право на льготу по налогам на недвижимость или авто или не пользовавшимися этими послаблениями раньше, заявить о своих правах до 1.05.2018. В этом случае налоги за прошлый год рассчитают с учетом льгот.
Заявить о своих правах можно в любой ИФНС, оказывающей услуги физлицам, а также через Личный кабинет налогоплательщика для физлиц.
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