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Центр Екатеринбурга перекроют 24 апреля из-за ночной репетиции парада Победы
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Центр Екатеринбурга перекроют 24 апреля из-за ночной репетиции парада Победы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Во вторник, 24 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет вторая репетиция парада Победы. В тренировке вновь примут участие только пешие колонны. Военная техника выйдет на площадь 1905 года в пятницу, 27 апреля. Танки также выведут в центр 3 мая и 7 мая.
На время репетиции центральные улицы будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.
Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам.
Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь.
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