Центр Екатеринбурга перекроют 24 апреля из-за ночной репетиции парада Победы

Во вторник, 24 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет вторая репетиция парада Победы. В тренировке вновь примут участие только пешие колонны. Военная техника выйдет на площадь 1905 года в пятницу, 27 апреля. Танки также выведут в центр 3 мая и 7 мая.

На время репетиции центральные улицы будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина , по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.

Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам.

Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь.