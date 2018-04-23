400 ярославцев открыли велосезон-2018

400 ярославцев пришли на Советскую площадь, чтобы принять участие в открытии сезона-2018.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие прошло в воскресенье, 22 апреля. Участники велопробега стали собираться на главной площади города к 13 часам. Здесь установили детскую зону, зону вело-триала и фудтраки. Старт заезду дал мэр Владимир Слепцов

Колонна велосипедистов проехала пять километров — до Пятницкого съезда по верхнему ярусу Волжской набережной, спустилась вниз и проследовала до Стрелки. Через Почтовую улицу спортсмены вернулись на Советскую площадь.