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400 ярославцев открыли велосезон-2018
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400 ярославцев открыли велосезон-2018 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
400 ярославцев пришли на Советскую площадь, чтобы принять участие в открытии сезона-2018.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие прошло в воскресенье, 22 апреля. Участники велопробега стали собираться на главной площади города к 13 часам. Здесь установили детскую зону, зону вело-триала и фудтраки. Старт заезду дал мэр Владимир Слепцов.
Колонна велосипедистов проехала пять километров — до Пятницкого съезда по верхнему ярусу Волжской набережной, спустилась вниз и проследовала до Стрелки. Через Почтовую улицу спортсмены вернулись на Советскую площадь.
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