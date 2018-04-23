В Казани общегородской субботник пройдёт 5 мая

Общегородской субботник состоится в Казани 5 мая, сообщил на деловом понедельнике в мэрии города глава комитета благоустройства Игорь Куляжев

По его словам, основной акцент, как и в прежние годы, будет сделан на очистку прибрежных охранных зон, городских лесополос, парковых территорий. Это лесопарковая зоны по ул. Марина, Дубравная, возле озёра Лебяжье, озера Кабан, реки Казарки и другие.

«Будет организована работа во всех дворовых территориях, — сказал Игорь Куляжев. — Принимаются заявки от всех желающих. Будет предоставлен необходимый инвентарь, а также техника для вывоза мусора».

Планируется, что в субботние примут участие 2 тысячи различных предприятий и организаций города. Будет привлечено не меньше 600 единиц уборочной техники.