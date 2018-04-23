В Екатеринбурге массово уничтожили цветы

Как сообщали в свердловском «Россельхознадзоре», в Екатеринбурге были сожжены 200 хризантем и 400 гвоздик. Цветы были обнаружены на пункте пропуска в аэропорту «Кольцово» , они приехали в Россию из Словакии

Во время проверки фитосанитарного контроля специалисты ведомства обнаружили, что в цветах, в кустовых хризантемах сорта «Balticawhite», выращенных в Испании и гвоздиках сорта «Mix» из Колумбии , живет карантинный вредитель Западный (калифорнийский цветочный трипс — Frankliniellaoccidentalis).

Чтобы карантинный вредитель не распространился, специалисты приняли решение уничтожить зараженные срезы. Таким образом в печи были сожжены 200 хризантем и 400 гвоздик.