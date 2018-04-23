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В Екатеринбурге массово уничтожили цветы
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В Екатеринбурге массово уничтожили цветы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщали в свердловском «Россельхознадзоре», в Екатеринбурге были сожжены 200 хризантем и 400 гвоздик. Цветы были обнаружены на пункте пропуска в аэропорту «Кольцово», они приехали в Россию из Словакии.
Во время проверки фитосанитарного контроля специалисты ведомства обнаружили, что в цветах, в кустовых хризантемах сорта «Balticawhite», выращенных в Испании и гвоздиках сорта «Mix» из Колумбии, живет карантинный вредитель Западный (калифорнийский цветочный трипс — Frankliniellaoccidentalis).
Чтобы карантинный вредитель не распространился, специалисты приняли решение уничтожить зараженные срезы. Таким образом в печи были сожжены 200 хризантем и 400 гвоздик.
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