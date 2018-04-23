Приморское здравоохранение получит дополнительно 52 миллиона рублей

Приморский край вошел в число восьми дальневосточных регионов, которые получат дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов на внедрение информационных систем в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На эти цели региону выделено 52 миллиона рублей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, средства будут выделены из Резервного фонда. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства России.

«Правительством выделено дополнительно 175 миллионов рублей на информатизацию здравоохранения Дальнего Востока. Наш регион получит 52 миллиона рублей из этих средств», — сообщил вице-губернатор Павел Серебряков

Напомним, что в Приморском краепродолжается информатизация здравоохранения. Ежемесячно растет число пользователей электронной записи на прием к врачу. Сейчас в Приморье работает региональный портал записи на прием к врачу — www.er.25.ru, интегрированный с порталом Госуслуг, установлены более 100 инфоматов, которые также позволяют оперативно записаться на прием к врачу. В числе нововведений — запуск мобильных приложений «Записи на прием к врачу» для мобильных телефонов на базе Androidи iOS.

В рамках программы информатизации здравоохранения, ежемесячно увеличивается и число женщин, внесенных в программу «Электронного мониторинга беременных», эта программа начала работать в Приморье с конца прошлого года.

Важную роль в спасении приморцев отводят специалисты и программе ТелеЭКГ, которая работает на скорой помощи края.

Как подчеркнул куратор отрасли — вице-губернатор Павел Серебряков, несмотря на то, что реализация проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы» рассчитана на несколько лет, большинство мероприятий планируется полностью реализовать в 2018 году.

«Задача на ближайшую перспективу, поставленная главой региона, — сделать так, чтобы не только руководители учреждений здравоохранения, врачи и медсестры владели цифровыми технологиями, но и пациенты активно ими пользовались», — подчеркнул заместитель главы региона.