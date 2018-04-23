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Уровень воды в Волге поднялся на неделю раньше, чем обычно
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Уровень воды в Волге поднялся на неделю раньше, чем обычно 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Как правило, он достигал максимальной высоты только к 1 мая.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», до 30 апреля показатель сброса воды через волжский гидроузел будет составлять 27000 ± 500 куб. м/с. «Достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется», — подчеркнули в региональном ГУ МЧС. Охотникам и рыболовам напоминают, что находиться в Волго-Ахтубинской пойме при таких показателях не безопасно. «Возможно подтопление грунтовых дорог и низменных территорий, которое может затруднить выезд из зон отдыха», — поясняют в МЧС.
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