На майские праздники в Красноярском крае добавят электричек

На майские праздники в Красноярском крае увеличится количество пригородных поездов на популярных маршрутах, сообщает КрасЖД.

Дополнительно на маршрут выйдут 8 поездов, также увеличат количество вагонов с четырёх до шести, восьми и десяти. Меняется и расписание. Так, в пятницу, 27 апреля, электропоезда будут курсировать по расписанию четверга, в субботу, 28 апреля — по расписанию пятницы, 29, 30 апреля и 1, 9 мая — как в субботний день.

В среду, 2 мая, электрички пойдут по расписанию воскресенья.

Дополнительно в майские праздники будут курсировать поезда, сообщением Красноярск Уяр — Мана, Красноярск — Камарчага — Красноярск, Красноярск — Уяр — Иланская — Решоты, Красноярск — Ачинск Боготол . В сторону Маны поезд пойдёт 29 апреля и 2 мая (из Красноярска в 9:45, прибытие на станцию Мана в 15:02, отправление с Маны в 15:30, прибытие в Красноярск в 20:44). На Камарчагу — 27-30 апреля и 9 мая (отправление из Красноярска в 17:29, прибытие в Камарчагу в 19:38, из Камарчаги в 20:06, прибытие в Красноярск в 22:17). В Решоты и на Боготол 28 апреля, обратно оттуда на Красноярск 2 мая.