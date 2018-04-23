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На майские праздники в Красноярском крае добавят электричек
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На майские праздники в Красноярском крае добавят электричек 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На майские праздники в Красноярском крае увеличится количество пригородных поездов на популярных маршрутах, сообщает КрасЖД.
Дополнительно на маршрут выйдут 8 поездов, также увеличат количество вагонов с четырёх до шести, восьми и десяти. Меняется и расписание. Так, в пятницу, 27 апреля, электропоезда будут курсировать по расписанию четверга, в субботу, 28 апреля — по расписанию пятницы, 29, 30 апреля и 1, 9 мая — как в субботний день.
В среду, 2 мая, электрички пойдут по расписанию воскресенья.
Дополнительно в майские праздники будут курсировать поезда, сообщением Красноярск — Уяр — Мана, Красноярск — Камарчага — Красноярск, Красноярск — Уяр — Иланская — Решоты, Красноярск — Ачинск — Боготол. В сторону Маны поезд пойдёт 29 апреля и 2 мая (из Красноярска в 9:45, прибытие на станцию Мана в 15:02, отправление с Маны в 15:30, прибытие в Красноярск в 20:44). На Камарчагу — 27-30 апреля и 9 мая (отправление из Красноярска в 17:29, прибытие в Камарчагу в 19:38, из Камарчаги в 20:06, прибытие в Красноярск в 22:17). В Решоты и на Боготол 28 апреля, обратно оттуда на Красноярск 2 мая.
В Хакасии, в том числе на участке Аскиз — Абаза, график пригородных поездов в праздничные дни не изменится.
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