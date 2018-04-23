На могилах ростовчан появился мусор

Рядом с могилами на Северном кладбище в Ростове-на-Дону появились целые свалки мусора. Об этом жители донской столицы рассказали в популярном паблике в социальных сетях. При этом посетителей погоста не остановили даже предупреждающие объявления, в тексте которых просят не мусорить. «Тропинка завалена огромной кучей мусора. Прохода нет. Примечательно, рядом стоит табличка от администрации кладбища, что мусор стоит выносить к дороге. Чуть дальше мусор ещё большей кучей лежит прямо на крестах. Справа ухоженные могилки за оградками, а мусор лицемерные твари побросали на могилы без оградок», — рассказал автор публикации. Вместе с товарищами он убрал и вывез собранный мусор. Также житель донской столицы призвал горожан не мусорить и относиться к другим с уважением.