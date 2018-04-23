Ещё
В России появится платформа для проверки цифровой грамотности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится платформа для проверки цифровой грамотности 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В стране появится онлайн-платформа для проверки цифровой грамотности и составления своего электронного профиля компетенций, сообщает «Русская планета».
Проверить знания будет предложено в первую очередь учащимся общеобразовательных учреждений. Причём полученное портфолио будет верифицировано в распределённой базе данных с использованием технологии блокчейн. Площадка появится уже летом.
На ресурсе школьники смогут также пройти интерактивное тестирование. В разработанной программе будет представлено двенадцать компетенционных моделей — они будут учитывать тип мышления испытуемого и его интеллект.
Парламентская газета: последние новости
Госдума прошла тест на знание истории Войны Отечественные продукты начнут маркировать знаком «Сделано в России» Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России295
Центр Еревана парализован185
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ570
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет42
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение