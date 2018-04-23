В России появится платформа для проверки цифровой грамотности

В стране появится онлайн-платформа для проверки цифровой грамотности и составления своего электронного профиля компетенций, сообщает «Русская планета».

Проверить знания будет предложено в первую очередь учащимся общеобразовательных учреждений. Причём полученное портфолио будет верифицировано в распределённой базе данных с использованием технологии блокчейн. Площадка появится уже летом.

На ресурсе школьники смогут также пройти интерактивное тестирование. В разработанной программе будет представлено двенадцать компетенционных моделей — они будут учитывать тип мышления испытуемого и его интеллект.