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ЧОП заплатит орловцу за сломанный нос
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ЧОП заплатит орловцу за сломанный нос 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла решил взыскать с ООО «Частная охранная организация „Стрела-Орел“ в пользу пострадавшего денежную компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя — 12 тысяч рублей. Мужчине сломали нос в ходе драке в караоке-клубе „Ночь“.
Инцидент произошел 24 сентября 2016 года. В этот день мужчина с супругой и друзьями отмечал свой день рождения в парке-отеле „Мечта“. Затем решили поехать в „Ночь“. Поскольку одному из гостей было нужно домой, именинник отвез его, а затем собирался присоединиться к оставленной компании.
По приезду мужчин увидел, что в фойе завязалась массовая драка, и хотел вывести свою супругу из толпы. Однако трое сотрудников ЧОПа стали наносить ему удары в область головы и грудной клетки. При этом каких-либо неправомерных действий мужчина ни по отношении к охранникам, ни к иным лицам не осуществлял. Потерпевший был госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу Семашко. Медики диагностировали перелом костей носа со смещением, ушибы лица, скол зубов. Мужчина находился на больничном две недели.
Было написано заявление в полицию, однако это не дало результатов. В УМВД заявили, что не получили подтверждения вреда здоровью. При этом из сообщения больницы установлено, что медицинские документы вручены сотруднику ОП №2 УМВД России по Орлу. Однако они так и не были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Мужчина решил обратиться в суд с гражданским иском. Представители ЧОП заседания не посещали. Дело было рассмотрено без ответчика. Судья изучил записи камер видеонаблюдения, выслушал свидетелей и частично удовлетворил требования потерпевшего. Частные охранники имеют право применять специальные средства для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью. Доказательств тому, что сотрудники „Стрела-Орел“ действовали в рамках закона, суду не было представлено.
Сообщение ЧОП заплатит орловцу за сломанный нос появились сначала на РИА 57.
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