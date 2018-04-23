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Челябинск в майские праздники: от демонстраций до фейерверка
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Челябинск в майские праздники: от демонстраций до фейерверка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Назарова, самые крупные колонны на 1 мая обещают сформировать областная федерация профсоюзов (10 тысяч человек) и реготделение партии «Единая Россия».2Профсоюзы в 9 утра 1 мая выйдут на Театральную площадь, пройдут по улицам Тимирязева и Воровского до площади Революции, — доложил Назаров. — Праздник продолжится народным гулянием в саду имени Пушкина».
Профсоюзников и единороссов на площади Революции сменят сторонники партий ЛДПР и «Справедливая Россия», которые планируют провести митинг. Коммунисты на центральную площадь не претендуют: их отдельное мероприятие пройдет на Кировке, возле здания Главпочтамта.
2 апреля центром праздника снова станет площадь Революции: здесь пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Как напомнил Дмитрий Назаров, впервые забег состоялся в 1932 году, эта традиция не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. После легкоатлетов будут организованы десятикилометровые гонки на велосипедах и лыжероллерах на призы мэрии.
73 годовщина Победы в этом году пройдет посрели рабочей недели, однако программу на 9 мая управление культуры подготовило серьезную: более 130 локальных акций, 16 основных мероприятий.
Как сообщил Назаров, празднование Дня Победы традиционно начнется с возложения цветов к Вечному огню в 10 часов утра. В полдень на площади Революции пройдет парад, в котором задействованы курсанты военных вузов, сотрудники полиции и Росгвардии, слушатели факультета военной подготовки ЮУрГУ. Всего по площади пройдет маршем 21 «коробка», около 2,5 тысячи человек. Челябинцам также будут представлены 30 единиц боевой техники и автомобилей времен Великой Отечественной войны, 16 современных машин.
Акция «Бессмертный полк» повторит традиционный уже маршрут от ЮУрГУ по проспекту Ленина к Вечному огню, шествие, в котором могут участвовать все желающие, стартует в 15 часов, формирование колонны начнется за полтора часа до начала. Кроме того, в течение дня в скверах и парках города будут проходить отдельные концерты, на Театральной площади будет организована полевая кухня, для горожан подготовят шесть тысяч порций «фронтовой» каши.
Десятиминутный праздничный фейерверк на набережной Миасса начнется в 22 часа.
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