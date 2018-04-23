Челябинск в майские праздники: от демонстраций до фейерверка

По словам Назарова, самые крупные колонны на 1 мая обещают сформировать областная федерация профсоюзов (10 тысяч человек) и реготделение партии «Единая Россия» .2Профсоюзы в 9 утра 1 мая выйдут на Театральную площадь, пройдут по улицам Тимирязева и Воровского до площади Революции, — доложил Назаров . — Праздник продолжится народным гулянием в саду имени Пушкина».

Профсоюзников и единороссов на площади Революции сменят сторонники партий ЛДПР «Справедливая Россия» , которые планируют провести митинг. Коммунисты на центральную площадь не претендуют: их отдельное мероприятие пройдет на Кировке, возле здания Главпочтамта

2 апреля центром праздника снова станет площадь Революции: здесь пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Как напомнил Дмитрий Назаров, впервые забег состоялся в 1932 году, эта традиция не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. После легкоатлетов будут организованы десятикилометровые гонки на велосипедах и лыжероллерах на призы мэрии.

73 годовщина Победы в этом году пройдет посрели рабочей недели, однако программу на 9 мая управление культуры подготовило серьезную: более 130 локальных акций, 16 основных мероприятий.

Как сообщил Назаров, празднование Дня Победы традиционно начнется с возложения цветов к Вечному огню в 10 часов утра. В полдень на площади Революции пройдет парад, в котором задействованы курсанты военных вузов, сотрудники полиции и Росгвардии, слушатели факультета военной подготовки ЮУрГУ. Всего по площади пройдет маршем 21 «коробка», около 2,5 тысячи человек. Челябинцам также будут представлены 30 единиц боевой техники и автомобилей времен Великой Отечественной войны, 16 современных машин.

Акция «Бессмертный полк» повторит традиционный уже маршрут от ЮУрГУ по проспекту Ленина к Вечному огню, шествие, в котором могут участвовать все желающие, стартует в 15 часов, формирование колонны начнется за полтора часа до начала. Кроме того, в течение дня в скверах и парках города будут проходить отдельные концерты, на Театральной площади будет организована полевая кухня, для горожан подготовят шесть тысяч порций «фронтовой» каши.