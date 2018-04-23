В Сабетте ожидают делегацию Госдумы во главе с Володиным 

Сабетту с рабочим визитом сегодня, 23 апреля, посетит группа депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин уже прибыл в порт. Приезд депутатской группы ожидается во второй половине дня. Во встрече примут участие председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот.
В составе делегации на полуостров прибудут председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Ольга Епифанова, руководитель аппарата Государственной Думы Татьяна Воронова, руководители думских фракций — Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, а также председатели комитетов — по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — Николай Николаев, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — Михаил Дягтерев, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока — Николай Харитонов.
Участники депутатской группы проведут расширенное рабочее совещание о развитии крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне страны на примере Ямала.