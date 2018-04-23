Ещё
В Сабетте ожидают делегацию Госдумы во главе с Володиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сабетте ожидают делегацию Госдумы во главе с Володиным 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сабетту с рабочим визитом сегодня, 23 апреля, посетит группа депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин уже прибыл в порт. Приезд депутатской группы ожидается во второй половине дня. Во встрече примут участие председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот.
В составе делегации на полуостров прибудут председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Ольга Епифанова, руководитель аппарата Государственной Думы Татьяна Воронова, руководители думских фракций — Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, а также председатели комитетов — по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — Николай Николаев, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — Михаил Дягтерев, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока — Николай Харитонов.
Участники депутатской группы проведут расширенное рабочее совещание о развитии крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне страны на примере Ямала.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Как мы «спасли» призывников от службы в Сирии» Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 49 Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 396
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России295
Центр Еревана парализован185
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ570
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет42
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение