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Шествие горожан, эстафета и парад: что ждёт челябинцев на майские праздники
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Шествие горожан, эстафета и парад: что ждёт челябинцев на майские праздники 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
1 мая в Челябинске состоится традиционное шествие профсоюзов, общественных организаций, а также региональных отделений политических партий. Предварительно на демонстрации ожидается 20 тысяч человек. Об этом 23 апреля на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров.
— Самую многочисленную колонну соберёт Федерация профсоюзов Челябинской области — 10 тысяч человек. Она стартует от Театральной площади в 9 часов и пройдёт по улицам Тимирязева и Воровского к площади Революции, — рассказал Дмитрий Назаров.
К профсоюзам присоединятся представители партий и общественных движений.
2 мая в Челябинске пройдет легкоатлетическая эстафета, которая проводится с 1932 года. Затем на старт выйдут велосипедисты и лыжероллеры. По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие 2,5 тысячи профессиональных спортсменов и любителей.
В афишу Дня Победы включено 16 мероприятий. В 10:00 состоится возложение цветов. Торжественное построение начнётся в 12:00. В нём примут участие около 2,5 тысячи человек: силовики, курсанты военных вузов и слушатели военного факультета ЮУрГУ. В параде Победы будут участвовать 30 единиц отреставрированной техники времён Великой Отечественной войны и 16 современных. Участники Бессмертного полка начнут собираться в 13:30 возле ЮУрГУ. В 15:00 колонна пойдёт по маршруту проспект Ленина — площадь Революции — улица Цвиллинга — Вечный огонь. Празднование Дня Победы завершится фейерверком в 22:00.
В праздничные дни будет ограничено движение в центре города. Информацию о перекрытии улиц в администрации сообщат позже.
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