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Экс-депутата Владивостока осудили за фальсификацию на выборах в 2016 году
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Экс-депутата Владивостока осудили за фальсификацию на выборах в 2016 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Бывший депутат думы Владивостока Зинаида Ким осуждена на 2 года условно за фальсификацию на выборах 2016 года, информацию об этом РИА Новости подтвердили в Ленинском районном суде города, где рассматривалось дело.
Ранее краевое СУСК РФ сообщало, что с 12 августа по 18 сентября 2016 года Ким с целью получения статуса депутата законодательного собрания Приморского края разработала план фальсификации на выборах. По данным ведомства, экс-депутат консультировала людей, не знающих о ее плане, об алгоритме их действий при голосовании, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с открепительными.
Кроме того, по данным следователей, член участковой избирательной комиссии сфальсифицировала избирательные документы: внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавших, которые в выборах участие не принимали.
В отношении члена участковой избирательной комиссии также было возбуждено уголовное дело.
Ким получила 2 года лишения свободы условно за фальсификацию, а член избирательной комиссии — 1,5 года лишения свободы условно.
Как сообщили РИА Новости в краевом СУСК, собранные следствием доказательства признаны достаточными для вынесения приговора.
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