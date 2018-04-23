В Дзержинске двое инспекторов пожнадзора обвиняются в служебном подлоге 

По данным областной прокуратуры, в 2014 и 2015 году обвиняемые проводили проверку соблюдения правил пожарной безопасности на двух предприятиях Дзержинска. В целях искусственного повышения показателей собственной работы инспекторы совершили служебный подлог.
«Инспекторы получили от директоров предприятий паспортные данные двух сотрудников, и составили на них 6 фиктивных протоколов о совершении административных правонарушениях (по 3 на каждого), которые работники предприятий в действительности не совершали», — говорится в сообщении.
В отношении сотрудников было вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, который за них оплатили работодатели. В конечном итоге двое местных жителей были незаконно привлечены к административной ответственности.
Обвинительное заключение в отношении двух инспекторов пожарного надзора было утверждено зампрокурора Нижегородской области и направлено в Дзержинский районный суд. Теперь злоумышленникам может грозить до четырех лет лишения свободы.