В Дзержинске двое инспекторов пожнадзора обвиняются в служебном подлоге

По данным областной прокуратуры, в 2014 и 2015 году обвиняемые проводили проверку соблюдения правил пожарной безопасности на двух предприятиях Дзержинска. В целях искусственного повышения показателей собственной работы инспекторы совершили служебный подлог.

«Инспекторы получили от директоров предприятий паспортные данные двух сотрудников, и составили на них 6 фиктивных протоколов о совершении административных правонарушениях (по 3 на каждого), которые работники предприятий в действительности не совершали», — говорится в сообщении.

В отношении сотрудников было вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, который за них оплатили работодатели. В конечном итоге двое местных жителей были незаконно привлечены к административной ответственности.