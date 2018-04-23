Самарские акционеры комбината «Родник» реанимируют производство

Новый директор уже заявил о планах реанимировать производство на «Роднике» и сохранить его трудовой коллектив.

Напомним, в марте 2018 г. «Родник» фактически управлялся федеральным холдингом «Кристалл-Лефортово», несмотря на то, что его бенефициару Павлу Сметане принадлежало только 49% акций комбината.

В марте Сметана объявил своим партнерам, что не сможет более поддерживать работоспособность предприятия и намерен его законсервировать, а весь трудовой коллектив уволить. Причиной такого развития событий стали финансовые проблемы «Кристалл-Лефортово».

Банки-кредиторы, и прежде всего ОФК Банк , приступили к взысканию с группы Павла Сметаны порядка 10 млрд рублей. Ситуацию осложнял тот факт, что областное УФНС вскрыло банковские гарантии «Родника» по уплате акциза.

Как пишет издание, планы Сметаны отправить «Родник» в историю не понравились его самарским партнерам — владельцам компании «Актив», которой принадлежит 51% комбината. До последнего времени самарцы занимали пассивную позицию в управлении заводом. Дело в том, что фактически сделка предполагала выкуп Сметаной 100% долей «Родника», однако она была растянута во времени.

Оперативное управление над заводом Сметана получил сразу после подписания сделки в 2016 г., однако самарцы сохраняли за собой контрольный пакет «Родника» до момента окончательного расчета. Рассчитываться Сметана не спешил. Более того, «Кристалл-Лефортово» наращивал долги перед самарскими партнерами, отказываясь выплачивать аренду недвижимости предприятия и коммунальные услуги.

Поняв бесперспективность дальнейшего сотрудничества с Павлом Сметаной, самарские акционеры «Родника» решили брать управление заводом в свои руки. 20 марта 2018 г. совет директоров «Родника» отправил Павла Сметану в отставку, а на его место назначил креатуру «Актива» — экс-депутата Самарской городской думы Вячеслава Дормидонтова.

В системе «СПАРК-Интерфакс» смена директора датирована 27 марта 2018 года. Новый директор предприятия уже заявил о том, что полностью пересматривает политику своего предшественника и перед ним поставлена задача поддерживать производственную деятельность завода и сохранить трудовой коллектив.

Как пишет "Самарское обозрение" , Вячеслав Дормидонтов подтвердил, что «Родник» сейчас ведет производственную деятельность, так как у завода еще остались акцизные марки, а приказы о сокращении сотрудников будут отменяться. При этом Дормидонтов подчеркнул, что «Родник» сейчас не может вести полноценную деятельность из-за препятствий, которые чинит его предшественник.

Выход из сложившейся ситуации новый глава «Родника» видит в реанимации местных брендов завода. «Последние два года завод работал в основном по лицензионным соглашениям и локальным брендам уделялось мало внимания. Проще говоря, их сознательно убивали. Шло планомерное вымывание из памяти населения брендов „Родника“. Мы хотим восстановить самарские бренды, хорошо известные населению, как в регионе, так и за его пределами», — отметил Дормидонтов.

По данным сайта «Родника», сейчас предприятие выпускает такие местные бренды, как «Родник», «Родник Золотой», «Триумфальная», «Сретенка» и «Стрежень». При этом Дормидонтов готов загружать «Родник» и лицензионными заказами. По его оценкам, объем производства «Родника» достигнет порядка 300 тыс. дал в месяц, что составляет около 80% от производственной мощности предприятия.

Дормидонтов также обещает сохранить трудовой коллектив «Родника», который насчитывает порядка 650 человек, хотя и планирует кадровые изменения среди топ-менеджмента завода.

Одной из основных задач, которые предстоит решить Дормидонтову, является проблема долговой нагрузки «Родника». Павел Сметана ранее оценивал совокупный объем обязательств завода в 3 млрд рублей. Вячеслав Дормидонтов считает, что порядка 80% этой суммы — это долги «Кристалл-Лефортово», а не непосредственно «Родника», поэтому обслуживать их должен федеральный холдинг. Судя по всему, новый директор «Родника» намерен в судебном порядке избавлять завод от искусственно повешенных на него долгов.

"У нас есть четкое понимание, что деньги, за которые подписался «Родник», направлялись не на развитие завода, а на финансирование проектов «Кристалл-Лефортово». Почему сейчас за них должен отвечать «Родник», мне не совсем понятно. Все договоры поручительства «Родника» по уставу должны одобряться советом директоров. А по факту поручительства есть, а одобрения совета директоров нет. Как минимум это повод признать сами договоры недействительными", — заявил в интервью «СО» Дормидонтов.

По оценкам директора «Родника», на группу «Кристалл-Лефортово» приходится порядка 2 млрд руб. долгов предприятия.