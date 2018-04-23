Тело мальчика, утонувшего в прошлом году, нашли в Зауралье

Тело 13-летнего мальчика, который утонул в реке Исеть в ноябре минувшего года, найдено в Курганской области , сообщают в региональном СУ СКР.

Труп 21 апреля обнаружил егерь в 850-ти метрах восточнее дома №2 по улице Мира в селе Верхозино Шадринского района.

«На место выезжала следственного-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия и тела мальчика признаков, указывающих на насильственный характер его смерти не установлено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в следственном управлении.

Напомним, ребёнок утонул 24 ноября 2017 года, бросившись в реку на помощь собаке. В поисках тела была задействована группа водолазов, берега осматривали местные жители и волонтёры, однако установившийся на реке лёд заставил приостановить поиски.