Спасавший пса на реке ребенок найден мертвым

21 апреля 2018 года около 10 часов 00 минут в основном русле реки Исеть, расположенном в 850-ти метрах восточнее от дома №2 по улице Мира в селе Верхозино Шадринского района Курганской области , егерем обнаружено тело мальчика, 2004 года рождения, которого в ноябре 2017 года несколько дней разыскивали спасатели.

24 ноября прошлого года в селе Верхозино 13-летний ребенок пытался спасти провалившуюся под лед собаку, однако провалился под еще неустоявшийся лед. В поисково-спасательных работах были задействованы водолазная группа областной поисково-спасательной службы, сотрудники УМВД России по Курганской области, волонтеры и родственники мальчика. Однако, тогда поиски ребенка результатов не дали. Следственными органами СКР по Курганской области было организовано проведение доследственной проверки.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Курганской области, на место обнаружения тела выезжала следственного-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия и тела мальчика признаков, указывающих на насильственный характер его смерти не установлено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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