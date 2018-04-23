Даты запуска городских фонтанов опубликовала мэрия Уфы

Запуск основных фонтанов Уфы намечен на 1 мая — это традиционная дата. Несколько фонтанов заработают раньше, сообщает пресс-служба администрации города.

27 апреля будет запущен фонтанный комплекс на главной туристической площадке — у памятника Салавату Юлаеву. В этот же день заработает светомузыкальный фонтан у Дворца имени Орджоникидзе

28 апреля заработают фонтаны в сквере имени Мустая Карима (около Дома профсоюзов), фонтан у памятника «Мальчик с кураем» (перед кинотеатром «Искра»), фонтан в сквере «Моторостроитель».

В праздничный день 1 мая будет запущен ставший любимым местом горожан фонтан «Семь девушек» у Гостиного двора. Также в этот день заработают два фонтана в парке имени Ленина (более известный как Матросова), в сквере ДТ «Орион» в Деме , фонтан в парке культуры и отдыха «Первомайский» в Черниковке. В этот же день заработают остальные фонтаны.

В пресс-службе сообщают, что включаются фонтаны в диапазоне от 8.00 до 14.00 часов, а выключаются примерно в 20.00-24.00 часов.

Всего в городе 19 фонтанов, расположенных на центральных городских объектах. Сейчас ведутся работы по подготовке к запуску.