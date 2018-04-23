Ещё
Даты запуска городских фонтанов опубликовала мэрия Уфы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Даты запуска городских фонтанов опубликовала мэрия Уфы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Запуск основных фонтанов Уфы намечен на 1 мая — это традиционная дата. Несколько фонтанов заработают раньше, сообщает пресс-служба администрации города.
27 апреля будет запущен фонтанный комплекс на главной туристической площадке — у памятника Салавату Юлаеву. В этот же день заработает светомузыкальный фонтан у Дворца имени Орджоникидзе.
28 апреля заработают фонтаны в сквере имени Мустая Карима (около Дома профсоюзов), фонтан у памятника «Мальчик с кураем» (перед кинотеатром «Искра»), фонтан в сквере «Моторостроитель».
В праздничный день 1 мая будет запущен ставший любимым местом горожан фонтан «Семь девушек» у Гостиного двора. Также в этот день заработают два фонтана в парке имени Ленина (более известный как Матросова), в сквере ДТ «Орион» в Деме, фонтан в парке культуры и отдыха «Первомайский» в Черниковке. В этот же день заработают остальные фонтаны.
В пресс-службе сообщают, что включаются фонтаны в диапазоне от 8.00 до 14.00 часов, а выключаются примерно в 20.00-24.00 часов.
Всего в городе 19 фонтанов, расположенных на центральных городских объектах. Сейчас ведутся работы по подготовке к запуску.
АиФ-Уфа: последние новости
219 штрафов разом оплатила автоледи приставам Башкирии, чтобы выехать из РФ В марте уволено 500, безработица грозит ещё 2000 уфимцам Новая скульптурная композиция появилась в Уфе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России295
Центр Еревана парализован179
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ569
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет42
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
00:13
Смерть от урагана попала на видео
Происшествия
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение