Ещё
Совет Госдумы обсудит реализацию крупных инвестпроектов в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Совет Госдумы обсудит реализацию крупных инвестпроектов в России 

Ридус 2 часа назад
Совет Госдумы в ходе выездного заседания в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа обсудит реализацию крупных инвестиционных проектов в России на примере «Ямал СПГ».
Парламентскую делегацию возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. В заседании примут участие первый зампред нижней палаты парламента Иван Мельников, вице-спикер Ольга Епифанова, а также главы думских фракций — Сергей Неверов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов.
На заседание Совета также приглашено руководство ЯНАО и представители компании «НОВАТЭК». В обсуждении примут участие главы думских комитетов по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Расширенное рабочее совещание будет посвящено развитию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне России, сообщает Dni.ru. Одним из характерных примеров является проект «Ямал СПГ»: по плановым показателям, завод ежегодно будет производить более 16 миллионов тонн сжиженного природного газа и около 1,2 миллиона тонн газового конденсата, а его продукция будет поставляться на европейские рынки, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ридус: последние новости
Куда прикатится «телега» Власти закрыли уральские интернат, где насиловали воспитанников Кто разрешил высотное строительство у аэропорта Шереметьево
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение190
Саргсян подал в отставку291
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир30
Кейт Миддлтон родила41
У россиян снова попросят денег256
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение