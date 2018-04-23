Совет Госдумы обсудит реализацию крупных инвестпроектов в России 

Совет Госдумы в ходе выездного заседания в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа обсудит реализацию крупных инвестиционных проектов в России на примере «Ямал СПГ».
Парламентскую делегацию возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. В заседании примут участие первый зампред нижней палаты парламента Иван Мельников, вице-спикер Ольга Епифанова, а также главы думских фракций — Сергей Неверов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов.
На заседание Совета также приглашено руководство ЯНАО и представители компании «НОВАТЭК». В обсуждении примут участие главы думских комитетов по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Расширенное рабочее совещание будет посвящено развитию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне России, сообщает Dni.ru. Одним из характерных примеров является проект «Ямал СПГ»: по плановым показателям, завод ежегодно будет производить более 16 миллионов тонн сжиженного природного газа и около 1,2 миллиона тонн газового конденсата, а его продукция будет поставляться на европейские рынки, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.