Чьи овощи в борще? Почему омские аграрии не кормят жителей региона

Перед началом весенних работ с аграриями, занимающимися выращиванием овощей и картофеля, встретились специалисты регионального минсельхоза. Сейчас в растениеводстве взят курс на увеличение посевов технических и масличных культур. Этот вектор был выбран после явного провала в реализации пшеницы. Цена на зерно резко упала; хотя и вывозят омский хлеб за пределы Российской Федерации , но этого недостаточно. Амбары до сих пор стоят полные. Цена же на рапс, сою и подсолнечник стабильно высока.

Картошки перебор

Общая площадь овощных культур в Омском регионе составляет 9,8 тыс. га, выращивают капусту, огурцы, помидоры, свёклу, морковь, лук. В 2017 году сельхозтоваропроизводители получили 741,1 тыс. тонн картофеля, при этом уровень обеспечения достиг 124,2%. Овощей выращено 272,6 тыс. тонн, а вот уровень самообеспечения пока не достиг 100%, но близок — 94,8%. Возможно, тем, кто занимается пшеницей, стоит задуматься о выращивании овощей? Тем более что минсельхоз предлагает несколько видов субсидий.

Возмещаются затраты на приобретение оборудования для сортировки, мойки, переработки и упаковки картофеля, 80% понесённых затрат вернут, правда, при условии производства не менее 20 тыс. тонн картофеля в год. Предлагаются субсидии на возмещение 30% затрат на приобретение энергии и технологического газа в теплицах закрытого грунта, на подачу воды и электроэнергии для осуществления полива — субсидируется до 50% затрат. Могут омские овощеводы участвовать в программе мелиорации — за 1 га мелиорируемых земель заплатят 2300 руб. Деньги, которые выделялись в области на мелиорацию в прошлые годы, так и остались неосвоенными. В минсельхозе надеются, что в этом году аграрии всё же возьмутся за улучшение качества земли. С этого года приобретение машин и оборудования для внесения удобрений также будет субсидироваться — возмещается 50% затрат.

Помимо прочего, выделяются средства на строительство лесозащитных полос (до 90%), в этой программе даже учли расходы на уход и содержание насаждений. Кстати, и федерация готова возместить понесённые селянами затраты на создание овощехранилищ — до 20%.

Программы поддержки есть, но аграриев не устраивает механизм их реализации. Затраты на полив не были возмещены некоторым хозяйствам (например, «Таврическому овощеводу»). В минсельхозе пояснили, что в прошлые годы средства в размере 8 млн руб. были заложены в бюджете отрасли на возмещение затрат по этой программе, однако не были освоены. Оставалось 4 млн руб. В 2017 году предусмотрели сумму 5 млн руб., и её не хватило на всех. Возможно, свои коррективы вносит погода или сами овощеводы были нерасторопны. Есть претензии к ним и в другом.

С поля дешевле

«Очень неприятно видеть, когда мы увеличиваем различные виды поддержек, в то же время ожидаем от вас отдачу, увеличение производства, а на самом деле его нет, местами даже видим провал, — посетовал и. о. начальника управления растениеводства и механизации минсельхоза Омской области Юрий Епанчинцев. — Зачастую по отчётам мы наблюдаем в один год одну урожайность, на второй она резко падает, хотя КФХ воспользовалось субсидиями на возмещение затрат. Колоссальны вложения региона, федерации, а в итоге результат не достигнут».

Да и на прилавках омских магазинов продукции местных сельхозтоваропроизводителей негусто. Объясняют так: овощеводам выгоднее получать сиюминутную прибыль и отдавать продукцию перекупщикам, которые скупают овощи на корню, чем строить современные хранилища или заниматься глубокой переработкой. Продают по дешёвке в другие регионы, а могли бы приложить усилия и заработать больше. Ведомство предлагает в таком случае кооперироваться, но пока отклика не нашло. В Омской области фермеры могли бы объединиться и построить упаковочную линию или, например, современное овощехранилище.