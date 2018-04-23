Бывший замкомандира тамбовской воинской части осужден за особо крупное мошенничество

Бывший заместитель командира воинской части 61460 Николай Стеба в Тамбове осужден в Москве за мошенничество на 137 млн рублей при выполнении госконтракта по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования для Минобороны

Мошенничество в погонах

Как сообщает Следственный комитет, в августе-сентябре 2011 года между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Воентелеком» заключены три государственных контракта общей стоимостью более 176 млн рублей на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.

По оценкам специалистов, при подготовке, подписании, а также последующей реализации названных госконтрактов объем работ и стоимость использованных при этом комплектующих были завышены более чем на 137 млн рублей. За совершение данных преступлений судами общей юрисдикции ранее вынесены обвинительные приговоры бывшим гендиректору ОАО «Воентелеком» Николаю Тамодину , советнику ОАО «Воентелеком» и менеджеру проектов Департамента управления проектами ОАО «Воентелеком» Сергею Побежимову, а также ведущему специалисту и временно исполняющему обязанности начальника 376 военного представительства Минобороны Игорю Яковлеву

Согласно распределенным в преступной группе ролям Стеба представлял не соответствующие действительности сведения о способности ООО «Тамбоввоенсервис», привлеченного в качестве субподрядчика, выполнить работы, предусмотренные госконтрактами, а затем составлял и согласовывал у должностных лиц без проведения каких-либо проверочных мероприятий фиктивные отчетные документы об объемах выполненных работ и использованных при этом материалах.