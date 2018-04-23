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Бывший замкомандира тамбовской воинской части осужден за особо крупное мошенничество
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Бывший замкомандира тамбовской воинской части осужден за особо крупное мошенничество 

pasmi.ru 2 часа назад
Бывший заместитель командира воинской части 61460 Николай Стеба в Тамбове осужден в Москве за мошенничество на 137 млн рублей при выполнении госконтракта по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования для Минобороны.
Мошенничество в погонах
Как сообщает Следственный комитет, в августе-сентябре 2011 года между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Воентелеком» заключены три государственных контракта общей стоимостью более 176 млн рублей на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.
По оценкам специалистов, при подготовке, подписании, а также последующей реализации названных госконтрактов объем работ и стоимость использованных при этом комплектующих были завышены более чем на 137 млн рублей. За совершение данных преступлений судами общей юрисдикции ранее вынесены обвинительные приговоры бывшим гендиректору ОАО «Воентелеком» Николаю Тамодину, советнику ОАО «Воентелеком» и менеджеру проектов Департамента управления проектами ОАО «Воентелеком» Сергею Побежимову, а также ведущему специалисту и временно исполняющему обязанности начальника 376 военного представительства Минобороны Игорю Яковлеву.
Согласно распределенным в преступной группе ролям Стеба представлял не соответствующие действительности сведения о способности ООО «Тамбоввоенсервис», привлеченного в качестве субподрядчика, выполнить работы, предусмотренные госконтрактами, а затем составлял и согласовывал у должностных лиц без проведения каких-либо проверочных мероприятий фиктивные отчетные документы об объемах выполненных работ и использованных при этом материалах.
Решением Мещанского районного суда Москвы Стебе, обвиненному в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с содержанием в колонии общего режима, 400 000 рублей штрафа и три года на запрет занимать должности на государственной муниципальной службе.
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