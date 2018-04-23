«Санкции вредят рынкам, где планирование ведется на 10 лет вперед»

Расскажите, влияют ли санкции на переговоры с потенциальными иностранными инвесторами и резидентами второй очереди?

— Конечно, это влияет. Это добавляет нервозности, потому что санкции, как говорил на Ялтинском экономическом форуме представитель Зимбабве , это, конечно, плохая штука, но если плановая, то с ней можно жить достаточно долго. Они вносят какие-то ограничения, но дают определенные возможности. А нервозность, в основном, вводит возможность введения других санкций, новых санкций.

Вы думаете, что могут быть новые?

— Мы не настолько компетентны, чтобы на эту тему думать. Здесь скорее ситуация в том, что об этом постоянно заявляют и с нашей стороны, и со стороны американского правительства, и это лишает компании возможности планировать свою деятельность.

Иностранные инвесторы нервничают?

— Да, переговоры стало вести посложнее.

Как изменилась география после санкций? Переориентировались ли вы на поиск резидентов, например, в Азии?

— У на традиционно сильное направление — это Япония Корея . Там принимают решения, к сожалению, значительно медленнее, чем в Европе. Но мы с этими странами работаем, и работаем давно. У нас есть из Кореи резиденты. Это сложная структура. Есть канадская компания из Кореи — наш резидент Minicut. Это одна из лучших компаний по производству режущих инструментов для обработки титана и других сложных сплавов, но принадлежит эта компания корейскому крупнейшему производителю режущего инструмента в мире компании YG-1 Co., Ltd. Мы продолжаем работать и с Европой, и с другими странами. В некоторых случаях это идет вне публичной сферы, в некоторых чуть более открыто.

Почему?

— Компании, в основном, не хотят привлекать внимание своих правительств, потому что не хотят, чтобы их деятельность попадала в политическую стезю.

Когда «Титановая долина» себя окупит?

— Это мой любимый вопрос. Смотрите, у нас есть несколько направлений окупаемости. Прямая окупаемость: когда те затраты, которые были вложены, окупаются за счет налогов. Это небыстрая процедура. Налоги массово начинают платиться через 10 лет. Поэтому налоги выплачиваются. За прошлый год прошли психологическую цифру в 100 млн Это пока немного, но учитывая, что ни один из них в производство пока не запустился, это уже достаточно весомая сумма. И есть так называемая косвенная окупаемость.

Это соотношение денег, вложенных государством, и денег, которые вложили резиденты. Это на самом деле для нас более значимый фактор, потому что ОЭЗ создаются для подстегивания инвестиций. Государство не вкладывает деньги в инфраструктуру, чтобы потом окупить за счет налогов. Оно вкладывает деньги, чтобы создать условия для новых предприятий, рабочих мест, новых технологий и так далее. На сегодняшний день мы уже окупились. У нас соотношение государственных и частных денег примерно 1 к 6. Государство 3,5 млрд вложило примерно, а частные вложили больше 5 млрд рублей.

Какие чувства вы испытали, когда узнали, что от санкций может пострадать и «Титановая долина»? Негодование? Руки опустились?

— Когда ввели первые санкции, я разговаривал с вице-президентом «Боинга», который на мой примерно похожий вопрос ответил, что в авиастроении сроки планирования измеряются десятилетиями. Политика государств может сильно меняться в течение этого времени. Десять лет назад американское правительство нас пинало. Говорило: давайте-давайте, быстрее что-то стройте в России . Сейчас оно говорит: давайте, все останавливайте. А нам надо строить самолеты, возить на них людей. Мы не можем ориентироваться на те ситуации, которые возникают в данный момент между двумя правительствами.

Поэтому и я, когда услышал о возможности запрета вывоза титана, в частности, для потребностей «Боинга», не очень удивился, потому что такие разговоры давно ходят. Любая санкция должна иметь разумный характер и не бить по самой себе. Если бы запретили продажи титана на «Боинг», это, конечно, повредило бы «Боингу», но это еще больше повредило бы ВСМПО-Ависма

Титан — это тот рынок, на котором Россия занимает лидирующие позиции до сих пор, несмотря ни на что. На этом рынке Китай очень сильно наступает России на пятки в связи с тем, что у них более дешевое сырье, и у них в принципе есть все, чтобы делать такие же титановые сплавы. За исключением одного: они не умеют сплавы делать. Поэтому, если выкинуть наши поставки с мирового рынка, довольно скоро Китай бы занял эти позиции, и вернуться было бы очень непросто, потому что это рынок, где планирование ведется на десятилетия вперед. Репутационные риски, риски невыполнении контракта на таком горизонте — это очень серьезно. Я изначально не очень верил, что такие контрсанкции возможны. Последнее заявление министра промышленности, что они вводиться не будут, мое мнение подтвердило.

Осадок после заявления Мантурова не остался?

— Это то, о чем я говорил. Такие вещи вызывают нервозность. Считаю, что такие вещи надо проводить на высоком уровне консультаций.

Эти ответные санкции «убили» бы проект «Титановая долина»?

— Не убили бы. Это важная вещь, но даже не самая крупная. Если брать совокупность наших резидентов, то не связанных с титаном уже больше, чем титановых. И их объем инвестиций уже больше. «Долину» бы не убило. Но серьезно сказалось бы на экономике страны в целом.

Планировалось, что совместное предприятие ВСМПО-Ависма и «Боинг» заработает во второй половине 2018 года. Все остается так же?

— Да, там идет сейчас монтаж станков. На первых уже начались тестовые запуски. Осенью плановый запуск масштабного производства. Когда завод заработает, детали с него будут во всех без исключения новых самолетах «Боинга».

Какие еще будут производства запущены в этом году?

— Будет «Миникат» — режущий инструмент для титана. «Зибус» — небольшое, но очень важное производство. Производство нейрохирургического инструмента, который на данный момент в стране не производится. По запуску, наверное, все.

Надеемся, что запустит стройку, точнее реконструкцию, резидент «Русмед» — это производитель востребованных в России одноразовых трехкомпонентных медицинских шприцев. Надеюсь, компания «Стод-Урал» тоже начнет работы. Это очень крупный деревообрабатывающий комплекс, который позволит более эффективно использовать лесные ресурсы.