«Затишье перед бурей?»: В Орле обсудили перспективы долевого строительства

Накануне, 24 апреля, в Орле состоялся круглый стол, посвященный проблемам и перспективам отрасли в связи с вступлением в силу федерального закона о долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости.

Отсчетная дата — 1 июля. При этом в новый, еще не работающий закон, уже предлагаются поправки. Часть в ближайшее время должны рассмотреть федеральные законодатели. В преддверии перемен застройщики по максимуму набирают разрешения на строительство, чтобы ближайшие несколько лет работать по старой схеме, наблюдая за экспериментами со стороны.

Закон о дольщиках вышел наиболее неоднозначным из многих спорных инициатив. Он должен обезопасить покупателей, снять с плеч субъектов заботу об обманутых гражданах, но может привести к краху небольших компаний. С таким посылом выступил председатель Орловского регионального отделения «Опоры России» Руслан Хахичев. Рост цен на недвижимость, уничтожение программ комплексной застройки формулой «1 площадка — 1 разрешение на строительство», запрет иной коммерческой деятельности, несвобода в планировании расходов и деятельности, презумпция виновности. А все вместе — риск ухода с рынка среднего бизнеса.

Мрачному прогнозу «Опоры» контрастом стало выступление коммерческого директора ПАО «Орелстрой» Андрея Урванова. Он предложил не акцентировать внимание на неоднозначных моментах, а вернуться к основной цели федеральных законодателей. По его мнению, в новых условиях не смогут работать непрофессионалы.

— Мы видим компании, которые продают квартиры ниже себестоимости. Там в ближайшее время появятся обманутые дольщики. Застройщики не справляются, а люди, которые вкладывают накопления всей жизни, оказываются у разбитого корыта. Задача государства — оградить граждан от этой «русской рулетки». Мы, по большей части, с оптимизмом смотрим на принятие этого закона. Крупные компании, у которых есть опыт, от этого выиграют. Что-то будет неудобно, но на рынке останутся профессиональные игроки, которые умеют строить, правильно распределять финансовые потоки, — отметил Андрей Урванов.

По его мнению, работа по новому закону не должна привести к резкому скачку стоимости квадратного метра, ведь бесконтрольно повышать цену не позволит сам рынок.

С редкой критикой закона о дольщиках выступил уполномоченный по правам предпринимателей Евгений Лыкин. Главный укор — уничтожается принцип равнодоступности к рынку. Эти искусственные ограничения лоббируют крупные корпорации, заявил омбудсмен. Лыкин считает, что в существующей среде слабое звено — система страхования. Это она дала сбой.

— Закон принят поспешно: не соблюден баланс общественных и частных интересов, — резюмировал Евгений Лыкин. — Для того, чтобы вырасти в успешную компанию, нужно расти, а условия для роста в настоящий момент отсутствуют. Создается выжженное поле, на котором никто расти не будет. Завтра здесь откроют филиал московской компании со всеми реквизитами и рабочими местами в Москве , — заявил Евгений Лыкин, описывая последствия потерь бюджета от «гастролеров».

Исполнительный директор СРО «ОРОС» Валерий Шевляков отметил, что единственная цель последних законодательных инициатив — это уйти от долевого строительства вовсе. Однако найдутся иные формы привлечения средств граждан — кооператив, договоры инвестирования.

— Бизнес всегда будет искать пути эффективного привлечения средств. Если государство не может создать правила игры, по которым будет комфортно играть всем слоям и уровням бизнеса, бизнес найдет, где проще. Потребитель все равно будет сам решать, готов ли он рискнуть, — подчеркнул Валерий Шевляков.

Как заявил изначально председатель Центра защиты прав потребителей Алексей Калмыков, цель круглого стола — услышать мнения, а далее, аккумулировав, довести до федерального центра, чтобы надежды оправдались, а опасения не подтвердились.

Напомним, на территории Орловской области расположены два проблемных объекта капитального строительства, застройщики которых находятся в процедуре банкротства: дом № 11 по улице Раздольной в Орле; № 159 по улице Дружбы Народов в Ливнах (всего более 150 договоров участия). Кроме того, в областном центре расположены два объекта долевого строительства, попавших в категорию потенциально проблемных: № 83 по улице Панчука и № 46 улице Бурова (более 220 договоров участия).