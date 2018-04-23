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Ошибочка вышла. МИД отказал Хантсману в гарантиях невмешательства в выборы
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Ошибочка вышла. МИД отказал Хантсману в гарантиях невмешательства в выборы 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия не будет признавать вину за вмешательство в президентские выборы США, прошедшие в 2016 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских. Он подчеркнул, что от Москвы также не стоит ждать каких-либо односторонних «заявлений и заверений» в том, что она не будет вмешиваться в выборы в Конгресс Соединённых Штатов.
«Если он (имеется в виду посол США в РФ Джон Хантсман — НСН) всерьёз ждёт от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной», — цитирует слова Крутских «Коммерсант».
Американист: Санкции Трампа против России будут минимальны В свою очередь, Джон Хантсман уточнил, что Вашингтон может вернуться к переговорам с Москвой в вопросах кибербезопасности. Однако сделано это будет только при условии невмешательства России в предстоящие выборы в Конгресс. Крутских это требование посчитал ультиматумом.
Несколькими днями ранее, 20 апреля, Демократическая партия США подала иск к РФ, порталу Wikileaks и предвыборному штабу Дональда Трампа. Демократы убеждены, что именно их сговор, а не мнение американцев, привели к провалу на выборах кандидата на пост президента Хиллари Клинтон, сообщает Ura.ru.
Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН назвал ситуацию с обвинениями в адрес РФ «дамокловым мечом».
«Ясно, что никакого сговора с Кремлём не было. Но этот дамоклов меч висит над Трампом», — подчеркнул американист.
По словам Сергея Самуйлова, именно расследование о вмешательстве в выборы не позволяет провести встречу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.
«Республиканцы в Конгрессе никак этого специального прокурора Мюллера (занимается расследованием вмешательства РФ в выборы — НСН) обуздать не могут. Они добиваются его отставки, чтобы он прекратил расследование, но тот оказался очень упёртым. Уже всем ясно, что никакого сговора не было, что Мюллер явно вышел за свои полномочия. Поэтому встреча Трампа и Путина — это из области благих пожеланий», — заключил Самуйлов.
Ранее Facebook заблокировал свыше 270 страниц, которые связаны с российским «Агентством интернет-исследований», которое также прозвали «фабрика троллей». В социальной сети уверены, что данное решение позволит противостоять вмешательству Москвы в выборы в других странах.
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