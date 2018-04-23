В Орске сотрудники «Оренбургэнерго» проверили проверку приборов учета

В домах, расположенных по улицам Зои Космодемьянской, Брестской, Тагильской и Владимирской, энергетики сверили показания счетчиков, провели осмотр пломб и проводки.

Неработающий прибор учета обнаружили в одном из частных домов по улице Зои Космодемьянской. Чтобы убедиться, что счетчик действительно вышел из строя, энергетики провели инструментальную проверку, с помощью токоизмерительных клещей измерили нагрузку. Выяснилось, что потребление электричества есть, но счетчик его не учитывает.

Сотрудники Орского производственного отделения выдали владельцу неработающего прибора учета предписание на замену.

— Новый счетчик необходимо установить в течение 30 дней, иначе в следующем месяце расчет будет производиться по суммарной мощности всех электроприборов в доме, да еще с учетом количества проживающих, — объяснил правила владельцу Михаил Ломакин, инженер группы балансов и учета электроэнергии Орского РЭС.

За первые три месяца 2018 года специалисты Орского производственного отделения выдали 78 актов о непригодности приборов учета.

— Вышедший из строя счетчик — это не только дополнительные денежные расходы на электричество, это и источник опасности. Деформированный корпус, оголенные провода, незатянутые контактные соединения могут стать причиной короткого замыкания и пожара, — рассказал Михаил Ломакин. — Рассказываем жителям об этом, убеждаем, что осмотры наших специалистов помогут избежать неприятностей. Так что допустить энергетиков к счетчикам — прежде всего в интересах самого жителя.

Специалисты филиала «Оренбургэнерго», осуществляющие проверки приборов учета, одеты в спецодежду с корпоративной символикой. Они представляются, называют цель визита и показывают документ, удостоверяющий личность. Если у кого-либо возникают сомнения, можно позвонить по телефону горячей линии «Оренбургэнерго» 8 (3532) 98-48-48 и уточнить, работают ли сотрудники на этом участке.