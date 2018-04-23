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Налоговая инспекция Зеленограда сообщает о реквизитах для уплаты налогов и сборов
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Налоговая инспекция Зеленограда сообщает о реквизитах для уплаты налогов и сборов 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России №35 по г. Москве доводит до Вашего сведения.
Реквизиты для уплаты налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами
Получатель: «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа по месту постановки на учет налогоплательщика;
Банк получателя:
— Главное управление Банка России по  Центральному федеральному округу г. Москвы
— (сокращенное наименование — ГУ Банка России по ЦФО);
БИК: 044525000
Расчетный счет: 40101810045250010041
В распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации необходимо указывать код ОКТМО. Информация о кодах ОКТМО размещена на официальном сайте Федеральной Информационной Адресной Системы (ФИАС) www.ifias.ru.
Информация о кодах бюджетной классификации (КБК) на 2017 год размещена на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.
Программное средство, позволяющее формировать платежные документы в автоматизированном режиме, размещено на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.
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