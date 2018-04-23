Налоговая инспекция Зеленограда сообщает о реквизитах для уплаты налогов и сборов

Реквизиты для уплаты налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами

Получатель: «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа по месту постановки на учет налогоплательщика;

Банк получателя:

— Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы

— (сокращенное наименование — ГУ Банка России по ЦФО);

БИК: 044525000

Расчетный счет: 40101810045250010041

В распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации необходимо указывать код ОКТМО. Информация о кодах ОКТМО размещена на официальном сайте Федеральной Информационной Адресной Системы (ФИАС) www.ifias.ru.

Информация о кодах бюджетной классификации (КБК) на 2017 год размещена на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.

Программное средство, позволяющее формировать платежные документы в автоматизированном режиме, размещено на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.