Налоговая инспекция Зеленограда сообщает о реквизитах для уплаты налогов и сборов 

Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России №35 по г. Москве доводит до Вашего сведения.
Реквизиты для уплаты налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами
Получатель: «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа по месту постановки на учет налогоплательщика;
Банк получателя:
— Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы
— (сокращенное наименование — ГУ Банка России по ЦФО);
БИК: 044525000
Расчетный счет: 40101810045250010041
В распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации необходимо указывать код ОКТМО. Информация о кодах ОКТМО размещена на официальном сайте Федеральной Информационной Адресной Системы (ФИАС) www.ifias.ru.
Информация о кодах бюджетной классификации (КБК) на 2017 год размещена на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.
Программное средство, позволяющее формировать платежные документы в автоматизированном режиме, размещено на официальном сайте ФНС России по г. Москве www.nalog.ru.