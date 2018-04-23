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Мой опыт черенкования самшита
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Мой опыт черенкования самшита 

7dach.ru 19 минут назад
Фото: 7dach.ru
Прошлым летом стригла кустик самшита. Несколько обрезанных веточек воткнула в обычную землю в тенистом месте и прикрыла сверху прозрачными пластиковыми коробками и обрезанными бутылками. Время от времени поливала землю рядом с укрытием.
Черенки под бутылкой.
Неделю назад, когда снег сошел окончательно, я открыла пластиковые укрытия и увидела живые зеленые листики. Все веточки прекрасно прижились и пустили крепкие корешки.
Снимаем укрытие…
Конечно, спасибо нашей снежной зиме, она укрыла своим надежным покровом все растения, надолго, до самой весны… Даже кусты смородины у меня были почти всю зиму укрыты «с головой». Если б не это, возможно, черенки самшита так хорошо не сохранились бы…
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