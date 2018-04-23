Мой опыт черенкования самшита

Прошлым летом стригла кустик самшита. Несколько обрезанных веточек воткнула в обычную землю в тенистом месте и прикрыла сверху прозрачными пластиковыми коробками и обрезанными бутылками. Время от времени поливала землю рядом с укрытием.

Черенки под бутылкой.

Неделю назад, когда снег сошел окончательно, я открыла пластиковые укрытия и увидела живые зеленые листики. Все веточки прекрасно прижились и пустили крепкие корешки.

Снимаем укрытие…

Конечно, спасибо нашей снежной зиме, она укрыла своим надежным покровом все растения, надолго, до самой весны… Даже кусты смородины у меня были почти всю зиму укрыты «с головой». Если б не это, возможно, черенки самшита так хорошо не сохранились бы…