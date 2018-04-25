Совет Федерации проведет в этом году серию выездных совещаний на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК , 25 апреля. / ТАСС /. Совет Федерации проведет в этом году серию выездных совещаний на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. "Серию выездных совещаний планируют провести Комитеты Совета Федерации Федерального Собрания РФ", — говорится в сообщении. В конце июня комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера планирует провести в Магадане выездное заседание на тему «Новая региональная политика на Дальнем Востоке». На Чукотку летом приедет делегация комитета Совета Федерации по социальной политике, а члены Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проведут выездное совещание на Камчатке.