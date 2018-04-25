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Совет Федерации проведет в этом году серию выездных совещаний на Дальнем Востоке
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Совет Федерации проведет в этом году серию выездных совещаний на Дальнем Востоке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации проведет в этом году серию выездных совещаний на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Серию выездных совещаний планируют провести Комитеты Совета Федерации Федерального Собрания РФ", — говорится в сообщении.
В конце июня комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера планирует провести в Магадане выездное заседание на тему «Новая региональная политика на Дальнем Востоке».
На Чукотку летом приедет делегация комитета Совета Федерации по социальной политике, а члены Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проведут выездное совещание на Камчатке.
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