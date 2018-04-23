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В Югре участники жилищной программы вышли на митинги
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В Югре участники жилищной программы вышли на митинги 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители нескольких югорских городов вышли на митинги, требуя выплат субсидий по программе «Доступное жилье молодым». В акции 22 апреля приняли участие активисты из Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута, Урая, Лянтора и Советского. Очередники на предоставление субсидий недовольны снижением финансирования и исключением из списков участников, достигших 36 лет.
«Находимся в очереди с 2011 года, взяли ипотеку под большие проценты, сейчас мы в очереди одиннадцатитысячные, гарантия получить эту выплату только лет через десять. Надежды у нас совсем нет», — отмечает одна из участниц.
В числе основных положений резолюции, принятой митингующими, внесение изменений в нормативно-правовые акты региона, касающиеся реализации программы, а именно: исключение возрастного ограничения на предоставление субсидии и установление сроков по выплате субсидий. Кроме того, участники считают необходимым откорректировать список очередников, исключив из них тех, кто не приобрел жилые помещения в установленный срок. Еще одно требование резолюции — прозрачность информации о предоставленных субсидиях и пересмотр объема финансирования.
Основным условием митингующих стала выплата компенсаций на счет банка по взятой ипотеке.
«Данная возможность предусматривает поэтапное реальное исполнение обязательств округа перед участниками», — говорится в документе.
Как ранее писал «ФедералПресс», на прошлой неделе губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова по видеосвязи выслушала жителей Нефтеюганска, ожидающих выплат субсидий на жилье.
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