В Югре участники жилищной программы вышли на митинги

Нефтеюганска, Сургута, Жители нескольких югорских городов вышли на митинги, требуя выплат субсидий по программе «Доступное жилье молодым». В акции 22 апреля приняли участие активисты из Нижневартовска Урая , Лянтора и Советского. Очередники на предоставление субсидий недовольны снижением финансирования и исключением из списков участников, достигших 36 лет.

«Находимся в очереди с 2011 года, взяли ипотеку под большие проценты, сейчас мы в очереди одиннадцатитысячные, гарантия получить эту выплату только лет через десять. Надежды у нас совсем нет», — отмечает одна из участниц.

В числе основных положений резолюции, принятой митингующими, внесение изменений в нормативно-правовые акты региона, касающиеся реализации программы, а именно: исключение возрастного ограничения на предоставление субсидии и установление сроков по выплате субсидий. Кроме того, участники считают необходимым откорректировать список очередников, исключив из них тех, кто не приобрел жилые помещения в установленный срок. Еще одно требование резолюции — прозрачность информации о предоставленных субсидиях и пересмотр объема финансирования.

Основным условием митингующих стала выплата компенсаций на счет банка по взятой ипотеке.

«Данная возможность предусматривает поэтапное реальное исполнение обязательств округа перед участниками», — говорится в документе.