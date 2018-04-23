Депутатов предложили лишать мандатов за несоответствие доходов расходам

Депутатов и сенаторов могут начать лишать мандата из-за несоответствия расходов доходам. Об этом пишет газета «Известия»

Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности уже поддержала законопроект. Он также предусматривает конфискацию имущества, приобретенного на сомнительные средства.

Аналогичное наказание может последовать за неполные или недостоверные сведения в ежегодной декларации о доходах.

По словам автора инициативы замглавы комитета по безопасности Анатолия Выборного, в документе предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.

Депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих, но при этом на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.

В частности, за недостоверные сведения о доходах госслужащий может быть уволен, а парламентарию грозит только публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте палаты.