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Председатель Комитета ветеринарии принял участие в заседании коллегии Россельхознадзора
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Председатель Комитета ветеринарии принял участие в заседании коллегии Россельхознадзора 

Комитет ветеринарии города Москвы 25 минут назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
В мероприятии приняли участие представители Россельхознадзора, Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Комитета ветеринарии города Москвы и другие заинтересованные организации.
На совещании рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся правоприменительной практики Управления. Большое внимание было уделено не только выявлению, но и предупреждению правонарушений, проведению мероприятий по контролю безопасности молочной продукции, выдаче Управлением предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии производителям при выявлении несоответствий заявленному составу продукции животного происхождения.
В рамках выполнения возложенных задач осуществляется тесное взаимодействие Комитета ветеринарии города Москвы с Управлением по вопросам подтверждения соответветствия московских предприятий требованиям Евразийского экономического союза, Евросоюза и третьих стран, проведения компартментализации, аттестации специалистов в области ветеринарии, а также по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории города Москвы.
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