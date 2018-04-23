Председатель Комитета ветеринарии принял участие в заседании коллегии Россельхознадзора

На совещании рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся правоприменительной практики Управления. Большое внимание было уделено не только выявлению, но и предупреждению правонарушений, проведению мероприятий по контролю безопасности молочной продукции, выдаче Управлением предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии производителям при выявлении несоответствий заявленному составу продукции животного происхождения.