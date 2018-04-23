Председатель Комитета ветеринарии принял участие в заседании коллегии Россельхознадзора 

В мероприятии приняли участие представители Россельхознадзора, Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Комитета ветеринарии города Москвы и другие заинтересованные организации.
На совещании рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся правоприменительной практики Управления. Большое внимание было уделено не только выявлению, но и предупреждению правонарушений, проведению мероприятий по контролю безопасности молочной продукции, выдаче Управлением предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии производителям при выявлении несоответствий заявленному составу продукции животного происхождения.
В рамках выполнения возложенных задач осуществляется тесное взаимодействие Комитета ветеринарии города Москвы с Управлением по вопросам подтверждения соответветствия московских предприятий требованиям Евразийского экономического союза, Евросоюза и третьих стран, проведения компартментализации, аттестации специалистов в области ветеринарии, а также по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории города Москвы.